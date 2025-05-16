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Мизулина побеждает в суде с Кридом: скамер — не оскорбление

Правда ТВ

Первый кассационный суд отказал певцу Егору Криду во взыскании 1 млн рублей с Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета.

Исполнитель подал иск после того, как Мизулина назвала его "главным скамером страны", но суд не нашёл оснований для удовлетворения требований.

Лингвистическая экспертиза подтвердила: слово "скамер" отсутствует в словарях и не считается общеупотребительным в русском языке, что лишило заявление статуса оскорбления.

Ранее блогер-миллионник Гусейн Гасанов, объявленный в розыск, угрожал Екатерине Мизулиной блокировкой Telegram-канала. Мизулина ответила иронией, опубликовав видео с песней "Владимирский централ".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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