ВСУ потеряли F-16: самолет упал, пилот катапультировался

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вооружённые силы Украины потеряли истребитель F-16. Самолет выполнял боевое задание в ночь на 16 мая.

По данным ВСУ, около половины четвёртого утра с машиной пропала связь. Возникла нештатная ситуация. Летчик отвел самолет от жилого района и катапультировался. Его быстро нашли. Состояние пилота удовлетворительное.

Официально начато расследование. Работает специальная комиссия.

Между тем в Верховной раде заявили: самолет мог быть сбит по ошибке ракетой комплекса Patriot. Такое заявление сделала депутат Марьяна Безуглая. Она обвинила командование в сокрытии информации.

После этого с поста был снят командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Ранее, 28 апреля, ВСУ сообщили и о потере истребителя Су-27 при отражении атак беспилотников.

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