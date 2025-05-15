Зачем Малахов прячет сына от людей: откровенное признание о детстве Александра

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Андрей Малахов в шоу ALEKÓ IN MY BAG впервые откровенно рассказал, почему семья скрывает от публики 7-летнего сына Александра.

Телеведущий и его супруга Наталья Шкулёва, поженившиеся в 2011 году, принципиально не делятся деталями личной жизни ребёнка, родившегося в 2017-м.

"Публичность разрушит его внутренний мир и самооценку. Саше и так непросто: он замечает, как люди подходят ко мне за фото, ещё до того, как это вижу я", — пояснил Малахов.

Мальчик, по словам отца, уже осознаёт известность родителя, что создаёт недетскую ответственность. Ведущий уверен, что сын понимает, кто его отец, но не испытывает радости.

Малахов хочет, чтобы наследник рос без давления медийности.

Супруги сознательно ограждают сына от внимания СМИ, считая, что детство должно быть защищённым от чужих глаз.

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