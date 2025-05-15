Новые горизонты: Диана Арбенина поведала о планах на будущее материнство

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина поделилась своими мыслями о родительстве. Певица призналась, что пока не планирует иметь больше детей.

"Идти на это или нет — пока думаю. Для начала нужно влюбиться — чтобы было от кого, я же не Дева Мария", — заявила Арбенина в разговоре со StarHit.

Помимо этого она выразила уверенность, что ей стоит сосредоточиться на воспитании будущих внуков.

Напомним, что певица воспитывает 14-летних двойняшек — сына Артёма и дочь Марту. Отец детей — американский бизнесмен с русскими корнями.

Артистка также высказалась о возможной ранней беременности своей дочери. Арбенина заверила, что примет любой расклад, но обязательно сообщит наследнице, что она поспешила.

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