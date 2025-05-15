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Уехавшая из России Чехова в ярости от Брюсселя: довели до нервного срыва

1:03
Правда ТВ

Анфиса Чехова, находящаяся с 12-летним сыном Соломоном в Брюсселе, раскрыла неприглядные детали поездки в личном блоге.

Звезда призналась, что столица Бельгии встретила её чередой проблем: бронирование через ненадёжное агентство обернулось заселением в "ужасный отель", что довело телеведущую до нервного срыва.

"Персонал и агентство подвели нас. Пришлось срочно переезжать, потратив уйму сил", — поделилась Чехова, добавив, что даже не стала описывать все сложности.

Несмотря на стресс, Анфиса старается сохранять оптимизм ради сына. Соломон, которого она воспитывает вместе с экс-супругом Гурамом Баблишвили, поддерживает мать.

Мальчик, свободно говорящий по-грузински благодаря частым визитам к отцу в Тбилиси, стал для Чеховой опорой в непростой ситуации.

Поклонники удивились, почему Анфиса выбрала Брюссель, но она пояснила: "Поездка связана с делами, а не туризмом".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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