Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Женщинам запрещено хандрить при мужчинах: звезда Универа угодил в очередной скандал

1:04
Правда ТВ

Виталий Гогунский, известный по сериалу "Универ", вызвал бурную дискуссию в подкасте "Краснова знает", заявив, что женщины "не имеют права" проявлять негативные эмоции в присутствии мужчин.

По словам актёра, если дама хандрит, ей стоит "идти в сад", а не находиться рядом с партнёром.

"Женщина обязана дарить только позитив. Иначе она не подходит", — резко заявил Гогунский.

Актёр также раскритиковал саму идею ухаживаний: "Добиваться внимания — лезть не в свои двери. Если мужчина может обеспечить комфорт и эмоции, женщина сама проявит интерес". Гогунский подчеркнул, что в его жизни никогда не было нужды "упрашивать" представительниц прекрасного пола.

Слова артиста спровоцировали волну возмущения в соцсетях. Пользователи назвали его позицию сексистской: "У женщин есть право на любые эмоции, как и у мужчин". Другие иронизируют: "Видимо, в "Универе" его герой Кузя всё же не научился эмпатии".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.