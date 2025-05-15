Женщинам запрещено хандрить при мужчинах: звезда Универа угодил в очередной скандал

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Виталий Гогунский, известный по сериалу "Универ", вызвал бурную дискуссию в подкасте "Краснова знает", заявив, что женщины "не имеют права" проявлять негативные эмоции в присутствии мужчин.

По словам актёра, если дама хандрит, ей стоит "идти в сад", а не находиться рядом с партнёром.

"Женщина обязана дарить только позитив. Иначе она не подходит", — резко заявил Гогунский.

Актёр также раскритиковал саму идею ухаживаний: "Добиваться внимания — лезть не в свои двери. Если мужчина может обеспечить комфорт и эмоции, женщина сама проявит интерес". Гогунский подчеркнул, что в его жизни никогда не было нужды "упрашивать" представительниц прекрасного пола.

Слова артиста спровоцировали волну возмущения в соцсетях. Пользователи назвали его позицию сексистской: "У женщин есть право на любые эмоции, как и у мужчин". Другие иронизируют: "Видимо, в "Универе" его герой Кузя всё же не научился эмпатии".

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