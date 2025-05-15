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Козловский и его спектакль FRANK: что говорят о грядущих постановках в Театре эстрады?

1:18
Правда ТВ

Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова развеяла предположения об отмене спектакля с участием Данилы Козловского.

В беседе с изданием "Абзац" она заявила, что никаких документов об отмене в театр не поступало. По словам Захаровой, организаторы имеют право отказаться, но такого намерения нет.

"Слухи, связанные с Данилой, были, но, похоже, улажены. В противном случае, спектакль просто не был бы утвержден", — сообщила Захарова.

Напомним, что 24 апреля стало известно о намеченном выступлении актёра 20 июня с моноспектаклем FRANK. Первое появление Козловского на театральной сцене в России после длительного перерыва состоялось 3 мая.

Также артист анонсировал два показа постановки Frank 10 и 12 июля в Московском театре эстрады.

В 2022 году Данила Козловский назвал СВО "катастрофой" и уехал из России. Он выступал на европейских площадках со своим моноспектаклем и общался с артистами-иноагентами. При этом артист неоднократно заявлял, что никуда не эмигрировал, так как Россия его дом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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