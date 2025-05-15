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В Египте задерживают студентов с визами: россияне под арестом

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Правда ТВ

В Египте — массовые задержания иностранных граждан. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на очевидцев.

Под арест попадают россияне, а также граждане Узбекистана и Казахстана. Многие — студенты с легальными визами. Но даже документы не спасают.

Один из задержанных в Каире рассказал: его схватили по дороге на молитву, увезли несмотря на студенческое удостоверение. Людей держали без еды и воды, не пускали в туалет. Чтобы не молились — связывали наручниками по несколько человек и вымогали деньги.

По словам очевидцев, при задержаниях у иностранцев изымают личные вещи. Их потом не возвращают.

Ранее стало известно о массовых задержках рейсов египетских и саудовских авиакомпаний. Нарушения замечены у AlMasria, Air Cairo, Red Sea и Nesma Airlines.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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