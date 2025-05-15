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Бросил курить — помог другому: табачные лицензии пойдут на борьбу с обструктивной болезней легких

1:19
Правда ТВ

В России нашли неожиданный источник финансирования борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких — ХОБЛ, пишут "Ведомости". 

Как заявил представитель "Деловой России" Михаил Москвитин, лечить пациентов можно за счёт лицензирования торговли никотинсодержащей продукцией. По оценке организации, бюджет может получить более 60 миллиардов рублей в год. Из них половины хватит, чтобы обеспечить лечением всех пациентов с ХОБЛ.

Минфин уже опубликовал соответствующий законопроект. Он предлагает ввести лицензии на торговлю табачной продукцией с марта 2026 года. Сейчас лицензируются только производство, экспорт и импорт.

ХОБЛ — серьёзное заболевание, которое вызывает удушье, кашель и утомляемость. Болезнь прогрессирует, и от неё страдает не менее 7% россиян. Среди них всё больше людей в возрасте 35-45 лет.

Каждый год на лечение ХОБЛ без инвалидности нужно 15 миллиардов. Современная терапия может спасти до 100 тысяч жизней ежегодно. Пока ХОБЛ не входит в перечень социально значимых заболеваний, но эксперты настаивают на его включении.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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