Путин предложил мир — а ЕС лишился шансов на новые санкции

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Переговоры России и Украины в Стамбуле ослабили позиции Европы в борьбе за новые санкции против Москвы. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, ЕС пытался привлечь США к совместному давлению на Россию. Но на фоне предложения Путина о переговорах в Турции эти планы потеряли актуальность.

Европейские дипломаты признают: как только Трамп и его команда начали сомневаться в намерениях Москвы, инициатива Путина изменила весь сценарий. Переговоры поставили под сомнение смысл новых санкций.

Тем не менее, страны ЕС продолжают настаивать на мерах против финансового и энергетического секторов России — вместе с США.

Накануне Путин утвердил состав российской делегации. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. В составе — замглавы МИД Михаил Галузин, военные и представители Минобороны.

Украинскую сторону представляют Зеленский, Ермак, Жовква, Умеров и Сибига. Путин ранее предлагал провести диалог без условий — и найти путь к прекращению огня.

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