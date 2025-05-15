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Киев едет в Стамбул говорить только об одном: перемирие на 30 дней

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Правда ТВ

Украина определила повестку переговоров с Россией в Стамбуле. Как сообщает The Wall Street Journal, Киев готов говорить только об одном — 30-дневном перемирии.

Украинские чиновники подчеркнули: их цель — обсудить реализацию и контроль за безусловным прекращением огня сроком на месяц.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский вечером 14 мая вылетел в Турцию. В составе украинской делегации — глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник Игорь Жовква.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Её возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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