Тайные критики: Виктория Дайнеко раскрыла, кто на самом деле опасен для страны

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко жёстко высказалась о коллегах, которые, по её мнению, лицемерно совмещают заработок в России с тайной критикой страны.

Экс-участница "Фабрики звёзд" в интервью проекту "Слово" призвала расширить список иноагентов, включив в него тех, кто осуждает государство непублично.

"Раздражают артисты, которые в кулуарах поливают грязью Россию, но продолжают тут жить и снимать сливки. Если ненавидишь страну — зачем здесь остаёшься?" — заявила певица.

Дайнеко подчеркнула, что многие деятели культуры заслуживают статуса иноагентов именно за скрытую антироссийскую позицию: "Необязательно кричать об этом на камеру. Достаточно шептаться за спинами, распространяя токсичность".

Она также отметила, что открытые критики хотя бы честны, а "тайные ненавистники" опаснее. Исполнительница указала на то, что такие люди пользуются всеми благами, но годами сеют внутреннее недовольство.

Певица не стала называть имён, но намекнула, что в её окружении есть такие личности.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5» (2004) и «Фабрики звёзд. Возвращение» (2011).

