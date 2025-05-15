Кредитки под ударом: ОКБ фиксирует рекордную просрочку

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Миллионы россиян не справляются с долгами по кредитным картам. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

На сегодня просрочка по кредиткам более 30 дней зафиксирована у 2,35 миллиона человек. ОКБ прогнозирует: к июлю таких станет 3,8 миллиона — это рекорд.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин говорит, что заемщики теряют кредитоспособность. Риски копились еще с прошлого года. Сейчас они реализуются.

Аналитики называют рост просрочек ожидаемым. Ведь кредиток выдали рекордное количество. Данные Центробанка подтверждают это: за прошлый год объем необеспеченных кредитов вырос на 11,2%. А в 2023 — почти на 16%.

Еще одна проблема — заемщики молодеют. В конце прошлого года 12% кредиток выдали людям младше 20 лет.

Многие берут кредитки, потому что обычные кредиты недоступны. Это мешает гасить старые долги — и замкнутый круг продолжается.

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