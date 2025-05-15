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Путин высказался о катастрофе MH17: что он сказал спустя 10 лет

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Правда ТВ

Президент России Владимир Путин впервые за долгое время высказался о катастрофе рейса MH17. Это случилось в разговоре с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

По словам Ибрагима, российский лидер выразил соболезнования семьям погибших. Напомним, в июле 2014 года в результате крушения Boeing MH17 погибли 298 человек. Все находившиеся на борту.

Путин также обозначил свою позицию по расследованию трагедии. Он готов к сотрудничеству, но только с теми структурами, которые считает независимыми. Как подчеркнул Ибрагим, Путин отверг обвинения в отказе от взаимодействия.

Премьер Малайзии пообещал передать слова российского президента родственникам погибших.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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