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Скоро свою республику сделаем: мигранты обсуждают создание автономии в РФ

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Правда ТВ

В Telegram-канале "Царьград" появился скриншот диалога между мигрантами. Один из них предлагает переименовать Ханты-Мансийский округ в "джамоат". Мол, там уже "очень много наших". Видимо, речь о выходцах из Средней Азии.

Другой собеседник отвечает: "Скоро свою республику в составе России сделаем".

Эта переписка вызвала бурную реакцию в сети.

Тем временем Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который упростит мигрантам с патентом работу сразу в нескольких регионах. Сейчас такой документ действует только в одном субъекте.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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