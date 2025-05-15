Пенсия плюс пособие: кто имеет право на двойные выплаты

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России есть категории граждан, которые могут получать сразу две выплаты от государства. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Его цитирует RT.

Речь идет о тех, кто получил инвалидность после военной травмы. А также — об участниках Великой Отечественной войны. Такие граждане имеют право на страховую пенсию по старости и государственную выплату по инвалидности одновременно.

Говырин уточнил, что и другие категории указаны в законе "О государственном пенсионном обеспечении". В частности, это ликвидаторы радиационных аварий.

Размер пенсии после наступления инвалидности зависит от трудового стажа и пенсионных баллов.

Сейчас, по данным РИА Новости, средняя пенсия в России — около 23 тысяч рублей. А на начало 2025 года в системе Соцфонда числились более 41 миллиона человек.

Эксперты отмечают, что индексирование выплат не всегда поспевает за инфляцией. Из-за этого пенсионеры часто тратят большую часть денег на базовые нужды.

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