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Нерабочих дней хватит всем — Минтруд обнадежил на 2026

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Правда ТВ

Минтруд России не ждет проблем с праздничными и выходными в 2026 году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. Он дал интервью РИА Новости.

По производственному календарю, в этом году 247 рабочих дней. А нерабочих — 118. Из них 14 — официальные праздники. Котяков уверен: в следующем году ситуация не изменится в худшую сторону.

Праздничные даты прописаны в 112-й статье Трудового кодекса. Это Новый год, майские праздники, 23 февраля, 8 марта и День народного единства.

Кроме того, в Госдуме предлагают сделать выходными дни между майскими праздниками. По мнению депутата Игоря Антропенко, это поможет россиянам начать дачный сезон без спешки.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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