Вечернее совещание в Кремле: что решали перед встречей с Украиной

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Путин срочно собрал совещание в Кремле вечером 14 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча прошла накануне вылета делегации в Стамбул. Там состоятся переговоры с Украиной.

На совещание пришли не только участники делегации. Присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все командующие СВО. Также были директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Обсуждали детали и стратегию будущих переговоров. Всё - в закрытом режиме.

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