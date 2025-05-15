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Вечернее совещание в Кремле: что решали перед встречей с Украиной

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Правда ТВ

Путин срочно собрал совещание в Кремле вечером 14 мая. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча прошла накануне вылета делегации в Стамбул. Там состоятся переговоры с Украиной.

На совещание пришли не только участники делегации. Присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, начальник Генштаба Валерий Герасимов и все командующие СВО. Также были директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Обсуждали детали и стратегию будущих переговоров. Всё - в закрытом режиме.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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