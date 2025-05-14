Саша Зверева раскрыла миллионные расходы на четверых детей: сколько стоит её образ жизни?

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева в личном блоге опубликовала ежемесячные расходы на четверых детей — 2,5 млн рублей.

Дочь Василиса, обучающаяся в Париже, обходится в 8000 долларов: аренда, университет, питание.

Сыновья — Макар (5800 долларов), Лев (9250 долларов) и Сева (8650 долларов) — живут в США, где траты включают жильё, спорт, нянь и тьюторов.

"Ни Бентли, ни дома в Малибу — летаю экономом", — подчеркнула певица.

Зверева, воспитывающая детей от трёх браков, заявила, что с мужем-американцем Дэном Уолбраном решила не расширять семью: "Готова выносить, но хватит".

Супруг, отец младшего Себастьяна, стал опорой для старших детей, чьи биологические отцы не участвуют в их жизни.

Переехав в США беременной третьим ребёнком, звезда не жалеет: "Ностальгии нет — некогда". Несмотря на сложности адаптации, она называет этот период "освобождением".

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