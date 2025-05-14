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Катя Гордон поделилась откровенными воспоминаниями о прошлом: чуть не умерла при родах, драки и нищета

1:09
Правда ТВ

44-летняя Катя Гордон в эмоциональном посте призналась, что её жизнь напоминала "джунгли": нищета, скандальные разводы и борьба за выживание.

"Бог дал таланты, но не лёгкий путь", — заявила телеведущая, певица и адвокат, вспоминая, как с 13 лет раздавала конфеты на ярмарках в "интеллигентской бедности".

Гордон откровенно рассказала о двух браках. Первый — с телезвездой Александром Гордоном — закончился "диким позорным разводом с драками". Второй — с юристом Сергеем Жориным — оставил травмы: "Чуть не умерла при родах второго ребёнка. Шрамов больше, чем у корейского солдата".

Звезда хита "Дамы за 30" добавила, что сталкивалась с предательством. По её словам, людей, желавших "оторвать голову", — вагон и маленькая тележка.

Несмотря на боль, Катя благодарна судьбе. "Испытания научили чувствовать чужое горе", — написала она, опубликовав фото, сделанное мужем на берегу моря.

Поддержала подругу Лера Кудрявцева: "Талантливая и сильная!".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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