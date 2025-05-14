Александр Цекало вернулся в Москву после переезда в США: мы не светские люди!

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продюсер Александр Цекало, перебравшийся в США несколько лет назад, неожиданно появился в Москве с супругой Дариной Эрвин.

Кадры их выхода на XII Премии АПКиТ опубликовал Telegram-канал Super. ru, но сам продюсер признался: чувствует себя не в своей тарелке под вспышками камер.

"Эта премия — о профессионализме, а не о светских сплетнях. Мы с Дариной — не публичные персонажи", — заявил Цекало журналистам.

Создатель культовых сериалов "Метод" и "Мажор" подчеркнул, что прилетел поддержать коллег, а не обсуждать личное.

Поклонники заметили, что продюсер, покинувший Россию в разгар политических изменений, выглядел сдержанно.

Несмотря на дистанцирование от медийности, Цекало остаётся ключевой фигурой в индустрии. В планах у него — новые проекты, но детали он предпочитает не афишировать.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.