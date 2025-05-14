Авербух отказался отвечать за скандальные слова о первой встрече с женой: это глупость всё

Илья Авербух оказался в эпицентре скандала после интервью Ксении Собчак, где фигурист рассказал о первых встречах с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Напомнив, что познакомился с ней, когда ей было 15 лет, он заявил, что "она уже тогда была женщиной, всё у неё было", — что вызвало шквал возмущения в соцсетях.
"Это глупость! Не надо раздувать ерунду", — резко отреагировал 51-летний Авербух на критику, отказавшись обсуждать тему детальнее в разговоре с Super.
Ранее он признался, что не влюбился в Арзамасову сразу, а запомнил её после первой встречи как трепетную, очаровательную девочку. На вопрос, не странно ли вспоминать жену подростком, фигурист парировал: "15 лет — это осознанный возраст".
Поклонники возмутились формулировкам, обвинив спортсмена в попытке оправдать ранние отношения. "Она была ребёнком, а не "женщиной"!" — пишут пользователи.
Сама Елизавета, звезда сериала "Папины дочки", пока не прокомментировала ситуацию.
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