Авербух отказался отвечать за скандальные слова о первой встрече с женой: это глупость всё

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Илья Авербух оказался в эпицентре скандала после интервью Ксении Собчак, где фигурист рассказал о первых встречах с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Напомнив, что познакомился с ней, когда ей было 15 лет, он заявил, что "она уже тогда была женщиной, всё у неё было", — что вызвало шквал возмущения в соцсетях.

"Это глупость! Не надо раздувать ерунду", — резко отреагировал 51-летний Авербух на критику, отказавшись обсуждать тему детальнее в разговоре с Super.

Ранее он признался, что не влюбился в Арзамасову сразу, а запомнил её после первой встречи как трепетную, очаровательную девочку. На вопрос, не странно ли вспоминать жену подростком, фигурист парировал: "15 лет — это осознанный возраст".

Поклонники возмутились формулировкам, обвинив спортсмена в попытке оправдать ранние отношения. "Она была ребёнком, а не "женщиной"!" — пишут пользователи.

Сама Елизавета, звезда сериала "Папины дочки", пока не прокомментировала ситуацию.

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