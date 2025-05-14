Евровидение-2025 взорвалось ностальгией: Бурановские бабушки вернулись на сцену

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Музыкальный конкурс "Евровидение-2025" удивил зрителей ностальгическим жестом: в полуфинале на экранах появилось выступление российской группы "Бурановские бабушки" 2012 года.

Как сообщает Telegram-канал Shot, организаторы включили запись в рубрику о рекордах, упомянув суммарный возраст участниц — 403 года.

"Именно они остаются самыми возрастными артистами за всю историю конкурса", — заявили ведущие после завершения голосования.

Всплеск эмоций вызвал не только архивный ролик, но и отсылка к основателям: со сцены прозвучало, что Швейцария, предложившая формат Евровидения, настаивает на его "строгой нейтральности и внеполитичности".

Для многих поклонников показ выступления бабушек стал неожиданностью. Напомним, в 2012-м коллектив из Удмуртии с композицией "Party for Everybody" занял 2-е место, покорив Европу яркими костюмами и энергетикой.

Спустя 13 лет их вновь "вернули" на сцену — правда, лишь на экранах.

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