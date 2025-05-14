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Я с Ростова сам: как украинские мошенники маскируют акцент

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Правда ТВ

РИА Новости опубликовало снимки методички украинских телефонных мошенников. Документ оказался в распоряжении агентства благодаря подпольному движению "Stop Grave", которое внедрилось в одну из аферистских организаций в Одессе.

На страницах — инструкции по ведению разговоров с россиянами. Одно из указаний — как объяснить немосковский акцент. В методичке написано: "Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами". Орфография и пунктуация сохранены.

Подобные фразы помогают мошенникам создавать видимость достоверности. Так они пытаются убедить жертву, что звонок исходит из России, а не из-за границы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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