Я с Ростова сам: как украинские мошенники маскируют акцент

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

РИА Новости опубликовало снимки методички украинских телефонных мошенников. Документ оказался в распоряжении агентства благодаря подпольному движению "Stop Grave", которое внедрилось в одну из аферистских организаций в Одессе.

На страницах — инструкции по ведению разговоров с россиянами. Одно из указаний — как объяснить немосковский акцент. В методичке написано: "Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами". Орфография и пунктуация сохранены.

Подобные фразы помогают мошенникам создавать видимость достоверности. Так они пытаются убедить жертву, что звонок исходит из России, а не из-за границы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.