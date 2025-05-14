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Хочешь 30 тысяч пенсии? Придётся зарабатывать 102 тысячи и работать 35 лет

1:04
Правда ТВ

Чтобы получать пенсию больше 30 тысяч рублей, нужно зарабатывать не меньше 102 тысяч в месяц и иметь стаж от 30 лет. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в интервью "Газете.Ru".

Он подсчитал: при 30-летнем стаже страховая пенсия составит около 28,4 тысячи рублей. При 33 годах — свыше 30 тысяч. А при 35 годах — почти 31,7 тысячи. Это примерно на 27% выше средней пенсии в стране.

Тем временем, как сообщают СМИ, накопительная пенсия в среднем составляет всего 1,6 тысячи рублей. А социальная — около 13,5 тысяч. Средний уровень страховых выплат — чуть больше 23 тысяч рублей в месяц.

Эксперты напоминают: чтобы увеличить будущую пенсию, нужно внимательно следить за подтверждением стажа и страховых взносов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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