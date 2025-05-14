Трижды разведённая Климова заговорила об одиночестве: я устаю

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Екатерина Климова поделилась необычным взглядом на одиночество.

В своём Telegram-канале артистка ответила на вопрос подписчиков, признавшись, что мечтает не о компании, а о минутах тишины.

"Грусть, злость, усталость — всё это бывает. Но одиночество? Для меня это роскошь", — заявила звезда.

Из-за напряжённого графика у Климовой практически нет времени на себя. По её словам, даже среди семьи или коллег она мечтает иногда сказать: "Всё, я в домике!".

Актриса объяснила, что устаёт от постоянного общения: "После съёмок, встреч, интервью хочется просто замереть. Побыть с мыслями, а не бежать куда-то".

Климова подчеркнула, что не страдает от недостатка внимания, а редкие минуты наедине с самой собой считает возможностью перезагрузиться.

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