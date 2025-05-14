Водителей с диагнозом лишат прав — даже без суда

Водительские удостоверения в России будут аннулировать при наличии медицинских противопоказаний. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Госдума доработала законопроект ко второму чтению. Если на медосмотре или диспансеризации у водителя выявят противопоказания к вождению, его направят на повторное обследование. Если диагноз подтвердится — права аннулируют. А если водитель откажется от обследования — результат будет тот же.
После аннулирования удостоверения управление автомобилем считается нарушением. За это грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, все медсправки переведут в электронный формат. Их подключат к единой базе Минздрава, откуда данные будут автоматически передаваться в ГИБДД. Водителям больше не придётся нести справки лично.
Инициатива уже прошла предварительное одобрение комитета Госдумы по транспорту.
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