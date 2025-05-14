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Когда у школьников каникулы? Минпросвещения раскрыло график

1:04
Правда ТВ

Учебный год подходит к концу. Министерство просвещения России определило даты летнего отдыха для школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для тех, кто учится по пятидневке, занятия завершатся 23 мая. Для тех, у кого шесть учебных дней в неделю — 24 мая. Большинство школьников пойдут на каникулы с 26 мая. Они продлятся до 31 августа.

Первоклассники тоже отдыхают с 26 мая. А выпускников ждёт индивидуальный график — в зависимости от сроков итоговой аттестации. Внеурочные занятия в школах могут идти до 30 мая.

Школы могут адаптировать график под региональные особенности и пожелания родителей, но должны ориентироваться на федеральные рамки.

Ранее Минпросвещения утвердило новые стандарты для педагогов — с сентября 2025 года вводится 36-часовая рабочая неделя.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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