Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новые доллары исчезли из банков — что теперь делать туристам?

1:02
Правда ТВ

В российских банках почти не осталось долларов нового образца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Валюту выдают только ту, что приносят сами клиенты. В банках признаются: официальных поставок нет, и дефицит усиливается. В некоторых отделениях новые купюры не появлялись годами. Например, в "Финам" их не видели уже два года, а в "Фора-банке" — лишь изредка. В "Трансстройбанке" ещё можно найти небольшие партии, но за каждую сотню долларов просят доплату — 200 рублей за "подбор".

Сотрудники банков предупреждают: после отпускного сезона будет ещё хуже. Туристы вывозят последние запасы свежих купюр, ведь старые доллары всё чаще отказываются принимать за границей.

На этом фоне Банк России ранее сообщил, что ожидания граждан по поводу цен почти не связаны с официальными данными об инфляции. Люди ориентируются на личный опыт, а не на заявления регулятора.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.