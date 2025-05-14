Новые доллары исчезли из банков — что теперь делать туристам?

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В российских банках почти не осталось долларов нового образца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Валюту выдают только ту, что приносят сами клиенты. В банках признаются: официальных поставок нет, и дефицит усиливается. В некоторых отделениях новые купюры не появлялись годами. Например, в "Финам" их не видели уже два года, а в "Фора-банке" — лишь изредка. В "Трансстройбанке" ещё можно найти небольшие партии, но за каждую сотню долларов просят доплату — 200 рублей за "подбор".

Сотрудники банков предупреждают: после отпускного сезона будет ещё хуже. Туристы вывозят последние запасы свежих купюр, ведь старые доллары всё чаще отказываются принимать за границей.

На этом фоне Банк России ранее сообщил, что ожидания граждан по поводу цен почти не связаны с официальными данными об инфляции. Люди ориентируются на личный опыт, а не на заявления регулятора.

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