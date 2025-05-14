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Внучка Аллы Пугачёвой плачет от обид: почему девочка сталкивается с травлей?

1:11
Правда ТВ

Четырёхлетняя Алла Пугачёва, внучатая племянница легендарной певицы, уже сейчас сталкивается с жёсткими реалиями шоу-бизнеса.

Несмотря на талант и ежедневные занятия в музыкальной школе, девочку отказываются допускать к конкурсам.

"Организаторы ссылаются на "негласные правила" — возможно, боятся сравнений с великой тёзкой", — рассказала мама малышки Гузель Пугачёва в интервью kp. ru.

Юная артистка, названная в честь Примадонны, не только осваивает ноты, но и учится противостоять буллингу. По словам Гузели, дети показывали пальцем и смеялись над именем.

Родители стараются оградить ребёнка от травли, делая акцент на творчестве: девочка репетирует дома, демонстрируя упорство, достойное знаменитой родственницы.

Судьба семьи тесно переплелась с историей Аллы Борисовны. Отец девочки — Владислав Пугачёв, сын покойного брата певицы. После его смерти в 2011 году Примадонна активно поддерживала племянника, но с отъездом за границу в 2022-м контакты прервались.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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