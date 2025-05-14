СВО может завершится за один год — но при одном подходе: когда финал?

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спецоперация может завершиться военным путём в течение года. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что ключевым моментом стал захват города Суджа в Курской области.

По словам депутата, российская армия действует аккуратно и старается не задевать мирных жителей. А главное, как считает Колесник — бойцы ВСУ морально надломлены, и это опаснее нехватки оружия.

13 марта стало известно, что Суджа освобождена. Более 800 российских военных проникли в город по трубе газопровода, освободили промзону и начали бои в жилом секторе. К концу апреля Курская область была полностью под контролем ВС РФ.

Сейчас, по сообщениям Telegram-канала "Северный ветер", в районе посёлка Теткино остались разрозненные группы ВСУ. Идёт зачистка. Попытки противника перебросить штурмовые группы пресекаются операторами FPV-дронов.

Колесник подчеркнул: говорить с Россией начали не из-за дипломатии, а после активного наступления армии. По его мнению, если всё решится военным путём — произойдёт это в течение года.

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