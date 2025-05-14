Стамбул под вопросом: как Германия отреагировала на предложение Путина

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Германия считает, что Россия не готова к миру. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, Москва якобы не хочет вести переговоры, потому что стремится захватить больше территорий. Писториус отметил: угрозы санкций — это не блеф. Европа готова к новым мерам давления.

Между тем, 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву начать прямые переговоры 15 мая в Стамбуле — без предварительных условий. Он заявил, что Москва по-прежнему хочет решить конфликт дипломатическим путём, но теперь выбор за Украиной и её союзниками.

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