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Стамбул под вопросом: как Германия отреагировала на предложение Путина

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Правда ТВ

Германия считает, что Россия не готова к миру. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, Москва якобы не хочет вести переговоры, потому что стремится захватить больше территорий. Писториус отметил: угрозы санкций — это не блеф. Европа готова к новым мерам давления.

Между тем, 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву начать прямые переговоры 15 мая в Стамбуле — без предварительных условий. Он заявил, что Москва по-прежнему хочет решить конфликт дипломатическим путём, но теперь выбор за Украиной и её союзниками.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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