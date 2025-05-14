15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!

Юная актриса Анна Пересильд призналась в интервью журналистке Надежде Стрелец, что пережила болезненный разрыв из-за лжи партнёра.
"Скрывать измену — не мужской поступок. Признать ошибку — требует смелости", — заявила 15-летняя артистка, намекая на прошлые отношения.
Звезда "Слова пацана" подтвердила, что полностью прекратила общение с Ярославом Могильниковым после расставания в декабре 2024 года.
Пересильд отметила, что молодой человек разбил ей сердце, но она погрузилась в работу, не давая себе возможности страдать. При этом она отказалась комментировать личную жизнь экс-возлюбленного.
На вопросы о романе с певцом Ваней Дмитриенко актриса ответила уклончиво. По её словам, "Ваня — яркий человек, с которым интересно обсуждать книги и искусство".
Пересильд добавила, что после горького опыта больше не станет публично говорить о чувствах. Она отметила, что некоторые вещи должны оставаться приватными.
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