15-летняя Пересильд выступила с заявлением после болезненного разрыва: скрывать измену – слабость!

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Юная актриса Анна Пересильд призналась в интервью журналистке Надежде Стрелец, что пережила болезненный разрыв из-за лжи партнёра.

"Скрывать измену — не мужской поступок. Признать ошибку — требует смелости", — заявила 15-летняя артистка, намекая на прошлые отношения.

Звезда "Слова пацана" подтвердила, что полностью прекратила общение с Ярославом Могильниковым после расставания в декабре 2024 года.

Пересильд отметила, что молодой человек разбил ей сердце, но она погрузилась в работу, не давая себе возможности страдать. При этом она отказалась комментировать личную жизнь экс-возлюбленного.

На вопросы о романе с певцом Ваней Дмитриенко актриса ответила уклончиво. По её словам, "Ваня — яркий человек, с которым интересно обсуждать книги и искусство".

Пересильд добавила, что после горького опыта больше не станет публично говорить о чувствах. Она отметила, что некоторые вещи должны оставаться приватными.

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