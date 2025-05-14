Поступление по-новому: Минобрнауки изменило правила приёмной кампании

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2025 году в России изменились правила приёма в вузы. Об этом сообщает RT со ссылкой на образовательного эксперта Александра Хвостова.

Главное новшество — возвращение согласия на зачисление. Теперь, чтобы поступить, недостаточно просто подать документы. Нужно подтвердить своё намерение — через портал "Госуслуг", сайт вуза или лично.

Изменился и конкурсный порядок. Теперь вузы обязаны публиковать списки поступающих с момента подачи документов — не только на этапе зачисления, как раньше. Это делает процедуру прозрачнее.

Правила по количеству заявлений не изменились: до пяти вузов и в каждом — до пяти направлений. При этом абитуриенты смогут указывать приоритеты и менять их до конца приёмной кампании.

Дополнительные баллы начисляют за ГТО, олимпиады и другие достижения — но теперь каждый вуз сам решает, сколько баллов за это дать.

Сроки остались прежними: документы принимают до 25 июля, затем — зачисление льготников и целевиков, с 5 августа — основной этап.

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