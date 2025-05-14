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Переезд без регистрации: МВД разъяснило, когда прописка не нужна

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Правда ТВ

МВД России напомнило: если вы переезжаете в пределах одного региона, то регистрироваться по новому адресу не нужно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции.

Если же вы уезжаете в другой регион более чем на 90 дней, нужно оформить временную регистрацию по месту пребывания. А вот покупка новой квартиры не обязывает прописываться в ней — если вы там не живёте.

Но если проживаете — регистрация обязательна.

Кроме того, юристы напомнили: сдавать жильё в аренду можно, но важно заключать договор и платить налоги. Без этого — риск и для наймодателя, и для арендатора.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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