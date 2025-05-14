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В школу не попасть: лишь 27 детей мигрантов прошли тест по русскому

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Правда ТВ

В российские школы по новым правилам поступили только 27 детей мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он рассказал: с апреля действует закон, по которому ребёнок может пойти в школу только при наличии легального статуса и знания русского языка. Всего на тест по русскому заявились 1762 человека. До экзамена допустили лишь 335. Остальным отказали — чаще всего из-за недостоверных документов.

В десяти регионах в тестировании участвовали 44 ребёнка. Успешно сдали — только 27.

Володин отметил, что депутаты продолжают бороться с нелегальной миграцией. За год принято 15 соответствующих законов.

Ранее в Госдуме предложили ещё больше ужесточить процедуру — ограничить число попыток сдачи теста по русскому для детей мигрантов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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