Лебедев извинился, но Мизулина не простила — суд встал на её сторону

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Екатерины Мизулиной против блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд обязал блогеров удалить фрагменты видео с оскорблениями в адрес главы Лиги безопасного интернета. Речь идёт об интервью Лебедева Дудю, вышедшем 1 августа. В нём прозвучала резкая критика в адрес Мизулиной и деятельности ЛБИ.

После публикации Мизулина подала иск, заявив, что в ролике содержатся сведения, порочащие её честь, достоинство и деловую репутацию. Лига потребовала 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Позже Лебедев извинился за свои слова, но подчеркнул, что не поддерживает общественную деятельность Мизулиной. Однако она отказалась принимать извинения.

Теперь по решению суда блогеры обязаны удалить спорные фрагменты из видеозаписей.

*внесён в реестр иноагентов

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