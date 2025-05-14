Без крестов и с вопросами: пользователи обсуждают награждение Адама Кадырова

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пользователи сети заметили: в кадре с награждением сына главы Чечни Адама Кадырова герб России изображён без крестов. Это видно на кирпичной стене за 17-летним Кадыровым во время вручения медали ОМОНу "Ахмат-Грозный". Видео опубликовал Рамзан Кадыров в Telegram.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев уже поднимал похожую тему. Он заявлял, что изображения православных храмов без крестов — знак того, что Россия якобы начинает прогибаться под исламский фактор. Матвеев предрёк религиозный конфликт в стране после окончания СВО. В ответ Кадыров назвал его "самым опасным врагом" и предложил "вытурнуть".

Напомним, не так давно кресты стерли с изображения храма Василия Блаженного на выставке в ОАЭ. Тогда их вернули — но скандал получил широкий резонанс.

Случай с гербом вновь вызвал споры о символах и границах допустимого в официальной государственной символике.

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