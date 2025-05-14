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Владельцы Apple, срочно обновляйтесь: компания нашла 30 опасных уязвимостей

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Правда ТВ

Apple выпустила срочные обновления для своих устройств. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В новой версии iOS 18.5 и других системах — iPadOS, macOS, watchOS и tvOS — компания устранила более 30 уязвимостей. В Apple заявили, что ни один баг ещё не был использован, но рекомендуют срочно обновиться.

Особое внимание — модему C1, который появился в iPhone 16e. Инженеры нашли уязвимость, через которую могли перехватывать интернет-трафик. Эту брешь уже закрыли.

Обновления доступны для скачивания по всему миру. Пользователям советуют не откладывать — это важно для безопасности всех устройств Apple.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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