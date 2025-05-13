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Один грамм соли — шаг к инсульту: что мы делаем не так каждый день

1:17
Правда ТВ

Инсульт часто случается внезапно, но формируется годами. До 80% случаев можно предотвратить — об этом напомнил кардиолог Илкин Гасанов в беседе с Life. ru.

В топе вредных привычек — избыток соли. Она задерживает жидкость и повышает давление. Врач советует не больше одной чайной ложки в день. Но соль скрывается в колбасах, сырах, консервах и соусах.

Курение тоже разрушает сосуды. У курящих риск инсульта в 2-4 раза выше. Особенно если есть гипертония. Алкоголь? Он тоже повышает давление, вызывает аритмию и нарушает обмен веществ. Безопасной дозы не существует.

Малоподвижный образ жизни и лишний вес — ещё два фактора риска. Гасанов советует хотя бы 30 минут ходьбы, йоги или плавания в день. Это помогает сосудам.

Не менее важны сон и стресс. Постоянное напряжение и недосып подрывают здоровье — скачет давление, нарушаются гормоны.

Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек — простые шаги, которые могут спасти жизнь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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