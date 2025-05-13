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Манипуляторка не выросла: Картаполов жёстко прошёлся по Зеленскому

1:09
Правда ТВ

В Госдуме резко отреагировали на высказывания Владимира Зеленского о переговорах. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, манипуляции Киева после предложения Владимира Путина о возобновлении прямого диалога в Стамбуле не имеют значения.

Картаполов заявил: "У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать". Он подчеркнул — решение о переговорах принято Верховным главнокомандующим России. А мяч теперь на стороне Киева.

Он добавил: никакие ультиматумы и "идиотские высказывания" не будут приняты всерьёз, пока украинская сторона не осознает, что происходит на земле.

По его словам, перемирие по случаю Дня Победы никак не повлияло на ситуацию. Российская армия, как уточнил депутат, продвигается вперёд и за сутки наступала на 116 направлениях.

Ранее президент Путин предложил провести встречу делегаций в Стамбуле. Турция поддержала инициативу. Однако в Кремле пока не подтвердили участие Путина в переговорах.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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