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Детский режим для карт: как хотят защитить семьи от киберугроз

1:06
Правда ТВ

В России предложили ввести уголовную ответственность за выманивание у детей данных банковских карт. Об этом сообщает Life. ru со ссылкой на документ организации "Отцы рядом".

По статистике, каждый пятый случай мошенничества в 2023 году происходил с участием несовершеннолетних. Мошенники звонят детям, представляются знакомыми родителей и выманивают данные. А действующее законодательство этого не учитывает.

Общественники предложили целый пакет мер. Среди них — "детский режим" на банковских картах, двухфакторная проверка транзакций и моментальные уведомления для родителей.

Также они предлагают внести уроки цифровой и финансовой грамотности в школьную программу с первого класса, а родителей — штрафовать за передачу детям доступа к платёжным данным.

Если предложения примут, преступления против детей в сфере финансов выделят в отдельную категорию, а фактор давления на ребёнка будет считаться отягчающим.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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