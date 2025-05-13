Царапина, видео и шантаж: как мошенники выманивают деньги у автомобилистов

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Водителей снова атакуют мошенники. Об этом сообщил автоюрист в интервью порталу njcar. ru.

Новая схема — правдоподобная и опасная. Всё начинается с мелкой царапины на чужом автомобиле. "Потерпевший" находит видео с парковки, где видно, как якобы вы маневрируете. Само столкновение не зафиксировано, но в дело идут фото повреждений и ссылка на статью 12.27 КоАП. Это — оставление места ДТП. Наказание — лишение прав до полутора лет или арест.

Далее начинается давление. Мошенник говорит, что уже готовит материалы в ГАИ, но может "урегулировать всё мирно". За деньги. Обычно — от 50 до 100 тысяч рублей.

Юристы советуют: сохраняйте спокойствие. Требуйте постановление о начале административного дела. Его отсутствие — главный сигнал, что перед вами аферист. И помните: если "второй участник" тоже ушёл с места ДТП, он под ту же статью. Мошенник этого не хочет — ему нужны только деньги.

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