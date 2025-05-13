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Зеленский хочет говорить только с Путиным — Стамбул ждёт

Правда ТВ

Владимир Зеленский готов к переговорам. Но только с одним человеком — с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

По его словам, в Стамбуле должны встретиться только те, кто реально принимает внешнеполитические решения. Все остальное — формальности. Делегации, посредники и советники — не нужны.

Ранее Зеленский заявил, что приедет в Стамбул, если Москва согласится на полное и устойчивое прекращение огня. Оно должно начаться с 12 мая.

Тем временем в украинской политике звучат и другие мнения. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, считает: нынешняя стратегия Киева — тянуть время до окончания срока Дональда Трампа.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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