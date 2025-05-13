Российские туристы застряли в Турции — всё из-за праздников

Российские туристы застряли в Турции. Причина — сбои в расписании авиакомпаний из-за майских праздников в Москве.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, воздушное пространство над столицей было частично закрыто перед 9 Мая. Это вызвало массовые задержки и отмены рейсов. Особенно пострадала Анталья — 73% сбоев приходится именно на этот курорт. В среднем, ожидание вылета длится около 4,5 часов.

Turkish Airlines задерживает каждый десятый рейс. У Pegasus Airlines сбоев почти нет — они заранее сократили количество рейсов в Россию. Восстановить нормальное расписание планируют к 14 мая.

На фоне проблем с вылетами, туристам предлагают альтернативу — отдых на Каспийском море в Казахстане. Там цены ниже, чем в Турции, а задержек — пока нет.

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