Отпуск каждую пятницу: власти обсуждают сокращение рабочей недели

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России может появиться четырехдневная рабочая неделя. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.

По его словам, такие перемены возможны, но без резких решений. Всё - постепенно. Помогут новые технологии и развитие гибких форм занятости, включая удалённую работу.

Нилов уверен: со временем россияне будут отдыхать больше.

А тем временем в Японии уже начинают такой эксперимент. Власти Токио вводят четырехдневную неделю для госслужащих — чтобы повысить рождаемость и помочь семьям.

В России эту идею также обсуждают. Депутат Сардана Авксентьева считает, что японский опыт стоит изучить. Но признаёт — сейчас в стране дефицит кадров, и пока к таким мерам рано.

Она добавила: роботы и автоматизация могут всё изменить. Главное — взвесить все плюсы и минусы.

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