Отпуск каждую пятницу: власти обсуждают сокращение рабочей недели

В России может появиться четырехдневная рабочая неделя. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.
По его словам, такие перемены возможны, но без резких решений. Всё - постепенно. Помогут новые технологии и развитие гибких форм занятости, включая удалённую работу.
Нилов уверен: со временем россияне будут отдыхать больше.
А тем временем в Японии уже начинают такой эксперимент. Власти Токио вводят четырехдневную неделю для госслужащих — чтобы повысить рождаемость и помочь семьям.
В России эту идею также обсуждают. Депутат Сардана Авксентьева считает, что японский опыт стоит изучить. Но признаёт — сейчас в стране дефицит кадров, и пока к таким мерам рано.
Она добавила: роботы и автоматизация могут всё изменить. Главное — взвесить все плюсы и минусы.
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