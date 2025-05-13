Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас

1:03
Правда ТВ

Поэт Илья Резник больше не слушает песни Аллы Пугачевой. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС.

Когда-то они были близкими друзьями. Вместе создавали хиты — "Маэстро", "Старинные часы". Пугачёва поздравляла Резника с 85-летием, зажигала свечи в его честь. Они говорили по телефону, смеялись, вспоминали прошлое. Но теперь всё иначе.

Резник говорит: он не хочет касаться нового творчества Аллы. Ему дорога память о былом — о той Алле, с которой они работали вместе с Раймондом Паулсом. "Дальше это всё вторично", — сказал поэт.

Он не осуждает Пугачёву, но сожалеет, что она уехала из России. Хотел, чтобы она осталась с народом, который её боготворил. Он подчёркивает: всю жизнь был предан своей стране.

"У каждого свой путь. У неё - такой. Жизнь коротка. Не будем осуждать и обсуждать", — сказал 87-летний Резник.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.