Не хочу даже слушать: Резник о Пугачевой — откровенно и без прикрас

1:03 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Поэт Илья Резник больше не слушает песни Аллы Пугачевой. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС.

Когда-то они были близкими друзьями. Вместе создавали хиты — "Маэстро", "Старинные часы". Пугачёва поздравляла Резника с 85-летием, зажигала свечи в его честь. Они говорили по телефону, смеялись, вспоминали прошлое. Но теперь всё иначе.

Резник говорит: он не хочет касаться нового творчества Аллы. Ему дорога память о былом — о той Алле, с которой они работали вместе с Раймондом Паулсом. "Дальше это всё вторично", — сказал поэт.

Он не осуждает Пугачёву, но сожалеет, что она уехала из России. Хотел, чтобы она осталась с народом, который её боготворил. Он подчёркивает: всю жизнь был предан своей стране.

"У каждого свой путь. У неё - такой. Жизнь коротка. Не будем осуждать и обсуждать", — сказал 87-летний Резник.

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