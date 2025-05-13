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Шмели в Москве трудятся без сна — просят не мешать: осторожно ходите по траве

Правда ТВ

Шмели снова в городе. В Москве они начали активно собирать нектар на природных территориях.

Об этом сообщил ТАСС Азамат Кунафин, начальник отдела мониторинга биоразнообразия. По его словам, шмели проснулись ещё в апреле, а сейчас летают без отдыха. Иногда садятся прямо на газон — просто перевести дух. Жителям стоит быть внимательными, чтобы случайно не наступить.

Кунафин напомнил: шмели не агрессивны, живут небольшими семьями и часто гнездятся в земле. Они играют важную роль в опылении растений — особенно в городе.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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