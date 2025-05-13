Три раза повысят, а толку мало — депутат о пенсиях в 2026 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2026 году работающим пенсионерам обещают сразу три индексации пенсий. Но радоваться рано. Об этом сообщил депутат Сергей Гаврилов из КПРФ в интервью ТАСС.

По его словам, выплаты повысят в феврале — по итогам инфляции за 2025 год. Затем в апреле — в зависимости от доходов Социального фонда. А в августе пересчитают пенсии на основе страховых взносов, которые за год уплатил работодатель.

При этом серьёзного роста не будет. В феврале прибавка составит всего 1-1,5 тысячи рублей. Апрельская — под вопросом. В августе — всего несколько сотен рублей, даже у тех, кто получает "белую" зарплату.

Гаврилов считает: нужно пересмотреть формулу перерасчёта. Например, убрать ограничение в три пенсионных коэффициента. Сейчас даже при высокой зарплате пенсионер не может получить больше — надбавка выходит мизерной.

Он предлагает установить минимальную прибавку — не меньше 1 тыс. рублей. Тогда перерасчёт станет ощутимым.

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