Китай ответил Украине. Поводом стало участие почётного караула Народно-освободительной армии Китая в параде Победы на Красной площади. Киев увидел в этом "поддержку агрессии". Но в Пекине не согласны.
Как сообщает Tencent, китайский МИД назвал обвинения "надругательством над историей". Там напомнили — Китай и Россия сражались вместе во Второй мировой. Солдаты КНР вышли на парад из уважения к памяти погибших. И никакой политики в этом не было.
Дипломаты добавили: Украина не понимает, кто был агрессором. А попытки вбить клин между КНР и Россией — фантазия.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию завершился полным успехом. И отношения между странами только крепнут.
На Западе тоже заметили сближение Москвы и Пекина. Итальянское издание L'AntiDiplomatico и французский политик Флориан Филиппо заявили: парад в Москве стал настоящим вызовом для Украины.
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